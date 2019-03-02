كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناسا: العالم أصبح أكثر خضرة بسبب الصين والهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زرعت الصين والهند، الكثير من الأشجار التي جعلت العالم أكثر خضرة مما كان عليه قبل 20 عاماً، وفقاً لدراسة جديدة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

ورغم أنّ الدولتان العظميان من أكبر ثلاث دول تلوثاً في العالم، إلاّ أنّ الزيادة في أوراق الشجر في الغالب إلى "برامج زراعة الأشجار الطموحة".

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم، اكتشفت أبحاث ناسا أن هناك خضراوات أكثر بنسبة 5 في المائة كل عام مقارنة بعام 2000، مما أدى إلى أكثر من مليوني ميل مربع من المساحات الخضراء الإضافية، أي ما يعادل أكثر من غابات الأمازون المطيرة.

ورغم ذلك يؤكد الباحثون أنّ هذه الزيادة في الغطاء النباتي ليست كافية لتعويض الضرر الناتج عن إزالة الغابات.

وقال تشاي تشن من جامعة بوسطن، قائد البحث، إنّ ثُلث مساحة الصين والهند خضراء، رغم أنها تحتوي على 9 في المائة فقط من مساحة الأرض الخضراء على كوكب الأرض.

وتعدّ الصين مسؤولة عن ربع الزيادة الكلية في مساحة الأوراق الخضراء، لكن لديها فقط 6.6 في المائة من جميع أوراق الشجر في العالم، ويأتي 42 في المائة من الغابات، ويأتي 32 في المائة أخرى من الأراضي الزراعية.

وقد ساهمت الهند بزيادة 6.8 في المائة في مساحة الأوراق الخضراء.

وقال العلماء إنه من المهم أن نأخذ في الاعتبار آخر هذه النتائج في نماذج التنبؤ المستقبلية بتغير المناخ.