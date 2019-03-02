كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان: ارتفاع حصيلة الهجوم على إقليم هلمند إلى 50 قتيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر أفغانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الهجوم المسلح المنسق على إقليم هلمند الجنوبي إلى 30 فردا من القوات الأمنية و20 من مسلحي حركة طالبان.

ونقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية عن المصادر قولها إن الهجوم، الذي شارك فيه عشرات من مسلحي حركة طالبان، استهدف قاعدة "شوراب" العسكرية الأمريكية الأفغانية في جنوب غرب أفغانستان.

وقال مصدر أمني -تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته - لوكالة باجفاك، إن نحو 30 من رجال الأمن قتلوا في الهجوم.. بينما قال عمر زواك، المتحدث باسم الإقليم، إن خمسة من أفراد الأمن فقط قتلوا، وأصيب 12 آخرون، كما لقي عشرون مسلحا مصرعهم وأصيب آخرون.

وأضاف أن عملية بحث تجري حاليا في المنطقة خاصة أنه تم تطهير معظم المنطقة من المسلحين.

من جانبه، قال قاري يوسف أحمدي متحدث باسم طالبان، إن الاشتباكات بين الحركة وقوات الأمن جارية، وتم حرق ورش طائرات الهليكوبتر، زاعما أن حوالي 200 من أفراد الأمن قتلوا حتى الآن.