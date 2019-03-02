كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 6 أشخاص إثر سقوط حافلة فى الشطر الهندي من إقليم كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 6 أشخاص حتفهم، فيما أصيب أكثر من 30 آخرين؛ إثر انزلاق حافلة على الطريق وسقوطها في وادٍ عميق بمقاطعة "أودهامبور" في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم (السبت)، عن مسئولين هنود قولهم إن الحادث وقع عندما فقد سائق الحافلة المتجهة إلى مدينة "ساريناجار" السيطرة عليها؛ مما أدى إلى سقوطها بأحد الأودية، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم من جراء الحادث.