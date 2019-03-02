كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوث: الهند لا تخطط لضربات جوية جديدة قرب الحدود مع باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير الهندي لدى روسيا شري دال بالاينكاتيش فارما، إن الهند لا تخطط للقيام بضربات جوية جديدة على الحدود مع باكستان، لأن يجب أن يكون الوضع المتوتر للغاية في منطقة كشمير المتنازع عليها مستقر تدريجيًا.

وأضاف المبعوث لـ"سبوتنيك"، أن الهند ذكرت، بوضوح، أنها غير مهتمة بتصعيد الموقف. ووأن أفضل طريقة لتحقيق حالة طبيعية في المنطقة، هي في الإجراءات الباكستانية في الحرب ضد الجماعات الإرهابية.

وأوضح: "هذا ليس صراعًا بين الهند وباكستان. إنها مسألة حماية الهند لمصالحها في مواجهة تهديد الجماعات الإرهابية. الهند ليست البلد الوحيد في المنطقة الذي يعاني من أفعالهم".

وتصاعد الموقف المتوتر بين الهند وباكستان المجاورة، بعد أن أعلنت منظمة إرهابية، تتخذ من باكستان مقرا لها، مسئوليتها عن هجوم انتحاري، أسفر عن مقتل أكثر من 40 جنديًا هنديا فى 14 فبراير.