أقدمت امرأة في الخمسينيات من عمرها، ليلة أمس الجمعة، على الإنتحار برمي نفسها ببئر، بمنطقة أولاد يعيش التابعة لإقليم بني ملال.
وأكدت مصادر محلية لـ”اليوم 24”، أنه تم العثور على عكاز الهالكة بجانب البئر، ما دفع أحد المارة إلى النظر بداخله، حيث صدم بوجود جثة المرأة.
وفور إشعارها بالحادث، حلت عناصر الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات حالة الانتحار، خصوصا أن السيدة معروف أنها تعاني من مرض الزهايمر .
هذا، وتم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، بناء على تعليمات النيابة العامة .
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة خمسينية ألقت بنفسها في بئر نواحي بني ملال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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