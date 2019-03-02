“عزيز شكيري يطلق أغنية جديدة بعنوان “ما عرفت مالي

أطلق الفنان الصاعد عزيز شكيري، أخيرا، أغنيته الجديدة، التي تحمل عنوان “ماعرفت مالي”، وهي من كلمات، وألحان إبراهيم بنمير، وتوزيع يونس الجحفاوي.

واختار شكيري الغناء عن قصة شاب وقع في حب فتاة جميلة، لكنه لم يستطع مصارحتها فاختار أن يعبر لها عن شعوره في أغنية “ما عرفت مالي” .

وسبق أن تعرف الجمهور على الفنان الصاعد، من خلال أعماله السابقة، وهي ألبوم غنائي يتضمن سهرة طربية، مزج فيها بين المغربي، والشرقي، وقدم بعدها أغنية دينية بمناسبة المولد النبوي، كانت من كلمات، وألحان محمد المرضي.

يذكر أن عزيز شكيري يحضر لجولة فنية قريبا في الديار الأوربية ليلاقي الجالية المغربية هناك.