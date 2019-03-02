ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

قالت صحيفة “ماركا”، إن فريق ريال مدريد، قد يعاني من إصابة بارزة في مباراة، اليوم السبت، أمام الغريم برشلونة، في مباراة الأسبوع 26 من منافسات “الليغا”، التي ستجمع الطرفين على أرضية ملعب السانتياغو بيرنابيو.

وحسب المصدر ذاته، فإن غياب يورتيني، سيكون ضربة موجعة لـ “الميرنغي”، في مباراة اليوم خصوصاً وأن ريال مدريد عائد من سقوط مدوي أمام المجموعة ذاتها بمباراة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الأربعاء الماضي.

ومن المنتظر، أن تكون مواجهة اليوم بين برشلونة وريال مدريد، حاسمة في مسار رفاق ليونيل ميسي، من أجل الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري المحلي الإسباني.

يشار إلى أن ترتيب “الليغا” يضع الكتالوني في الصدارة، برصيد 57 نقطة، في حين يتمركز أتلتيكو مدريد بالوصافة بـ 50 نقطة، وثالثا يحل ريال مدريد، برصيد 48 نقطة.