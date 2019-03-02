محمد الغاوي: أقسم بالله أنني لم أختلق الصراع مع أخي للبحث عن “البوز”-فيديو

أقسم الفنان محمد الغاوي، بالله، للتأكيد على أن الخلاف الذي كان بينه وبين أخيه عبد العالي حقيقي، وليس مفتعلا بغرض خلق البوز أو الترويج لأغنيته الجديدة التي تتحدث عن موضوع الخاوة.

واتهمت فئة من الجمهور الشقيقان الغاوي بافتعال المشكل لشد الانتباه إليها والترويج لأغنية محمد عن “الخاوة”.

والتقى محمد الغاوي شقيقه الفنان محمد الغاوي، أمام الصحافة، اليوم الجمعة، بغرض الإعلان عن الصلح بينهما، بعد الضجة التي خلقها المشكل الذي اتهم بتطوراته الجمهور.

وكان الأشقاء الستة لمحمد الغاوي، قد ظهروا في مقطع فيديو، يكذبون تصريحاته الصحفية التي قال فيها إنه ضحى من أجلهم وانخرط في ميدان التعليم لمساعدة والده في تربيتهم.

و اتهم محمد الغاوي شقيقه الفنان عبد العالي بتحريض باقي أشقهما ضده، ليتضح للجمهور أنهما في خلاف كذلك.

وتدخل فنانون في المشكل للصلح بين الشقيقان الغاوي منهم نجاة اعتابو، وحسن ديكوك.