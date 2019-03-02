أفغانستان: مقتل 32 جنديا في هجومين لطالبان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 32 جنديا أفغانيا، الجمعة والليلة الفائتة، في هجومين لحركة طالبان، الأول على معسكر للجيش في ولاية هلمند، جنوبي أفغانستان، والثاني على قافلة عسكرية في ولاية سربل شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم هلمند، عمر زواك، إن 16 جنديا أصيبوا في الاشتباكات التي استمرت نحو 17 ساعة، بدأت مساء الجمعة، وامتدت حتى اليوم السبت.

وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان، قاري يوسف أحمدي، أن الحركة تعلن مسؤوليتها عن الهجوم، في الوقت الذي يجتمع فيه مفاوضون من طالبان مع مبعوث سلام أميركي في قطر.

وأضاف أن مقاتلي طالبان اشتبكوا مع قوات أفغانية وأجنبية داخل المعسكر وقتلوا "العشرات".

وقال زواك إن مستشارين أميركيين كانوا موجودين في القاعدة، لكن في منطقة منفصلة.

وأضاف أن "كل القوات الأجنبية الموجودة في القاعدة كانوا في أمان حيث لم يتمكن مقاتلو طالبان من الوصول إلى ذلك الجزء من المجمع".

وقال زواك إن الهجوم بدأ عندما فجر مهاجم انتحاري نفسه في معسكر شوراب، مضيفا أن ثلاثة انتحاريين آخرين فجروا أنفسهم أيضا تبعهم دخول المسلحين. كما أكد أن 16 من مسلحي طالبان قتلوا خلال 17 ساعة من القتال.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، غفور أحمد جواد، أن عدد القتلى 23 وقال إن عملية تطهير انتهت مساء أمس الجمعة.

كان معسكر شوراب في السابق قاعدة جوية بريطانية تعرف باسم كامب باستيون.

وفي ولاية سربل شمالي البلاد، نصب مسلحو حركة طالبان كمينا لقافلة من قوات الأمن الأفغانية، وقتلوا تسعة، حسبما قال المتحدث باسم حاكم الولاية، ذبيح الله أماني.

وأضاف أماني أن 12 جنديا آخرين أصيبوا خلال المعركة مع عناصر طالبان التي استمرت سبع ساعات، أمس الجمعة، في منطقة سانغشاراك.

وقال "فقد أربعة من قوات الأمن ويعتقد أن المسلحين أخذوهم أحياء".

وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، مسؤولية الحركة عن الهجوم.