إطلاق كبسولة جديدة للفضاء على متنها دمية استكشافية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقلعت أحدث كبسولات الفضاء الأميركية المخصصة لرواد الفضاء باتجاه محطة الفضاء الدولية، في رحلة تجريبية عالية المخاطر من قبل شركة "سبايس إكس".

والكبسولة هي عبارة عن صاروخ، تمت تسميته "فالكون دراغون" في وقت مبكر من اليوم السبت، من مركز كنيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا.

بينما الراكب الوحيد في الكبسولة عبارة عن دمية اختبار بالحجم الطبيعي، سمّوها ريبلي نسبة إلى بطلة أفلام سلسلة "آلينز" الشهيرة.

الدمية ريبلي (أ ب)

ومن المهم أن تنجح تجربة سبايس إكس قبل وضع أشخاص فعليين على متن السفينة في وقت لاحق من هذا العام.

من المتوقع أن تصل الكبسولة دراغون إلى محطة الفضاء يوم الأحد.

وتواجد حوالي خمسة آلاف متفرج على إطلاق الصاروخ في مركز كنيدي، وتواجد اثنان من رواد فضاء وكالة الفضاء الأميركية ناسا، واللذان من المقرر أن يشاركا بحلول تموز/ يوليو القادم في العرض الثاني، وهما دوغ هيرلي وبوب بينكن.

دوغ هيرلي وبوب بينكن (أ ب)

ويذكر أنه قد مرت ثماني سنوات منذ أن قام هيرلي وثلاثة رواد آخرين برحلة مكوك الفضاء الأخيرة، وتوقفت عمليات الإطلاق البشرية من فلوريدا منذ وقتها.