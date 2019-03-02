قمة محتملة تجمع ترامب مع نظيره الصيني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلون، إنه من المحتمل أن تعقد قمة تجمع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في ولاية فلوريدا قبل نهاية الشهر الجاري آذار/ مارس.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس بنزس"، قال كودلو، الجمعة، إنه من المحتمل أن يوقع الرئيسان اتفاقا تجاريا في منتجع "مار آلاغو" بفلوريدا، الذي يملكه الرئيس الأميركي.

وتابع: "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، لكن الأمر محتمل إلى حد كبير".

وأشار إلى أن ذلك ترتب على التقدم الذي شهدته المحادثات التجارية التي تجري حاليا بين الجانبين.

وكانت ترامب قد نشر تغريدتين على حسابه بتويتر، السبت، أشاد فيهما بسير المحادثات التجارية.

وقال ترامب: "المحادثات التجارية تمضي قدما بشكل جيد".

وأضاف: "طلبت من الصين رفع كل الرسوم فورا على كل منتجاتنا الزراعية بناء على حقيقة أننا نمضي قدما في محادثات تجارية جيدة، وبالتالي لم أقم بإقرار الدفعة الثانية من زيادة الرسوم في أول مارس".

وسبق للرئيس الأميركي أن لوّح بزيادة رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمائة بحلول مطلع مارس/آذار، حال عدم تسوية الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم، ولم ينفذ ترامب ذلك.

وتطلب الولايات المتحدة من الصين، الحفاظ على قيمة "اليوان" مستقرة، لتحييد أي جهد من جانب بكين لخفض قيمة عملتها لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات الجارية.

وتقول الحكومة الصينية إنها لن تستخدم اليوان كأداة للتعامل مع النزاع التجاري.