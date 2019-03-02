انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستخبارات العراقية تعتقل والدة وشقيقة قيادي في تنظيم الدولة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 11:29 صباحاً - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق إلقاء القبض على والدة وشقيقة قيادي بارز في تنظيم الدولة.

وقالت المديرية في بيان، أمس الجمعة: "تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الـ15 وإثر معلومات استخباراتية دقيقة، من إلقاء القبض على والدة وشقيقة الإرهابي الخطير والقيادي بعصابات (داعش) في أثناء اندساسهما بين مجموعة حاولت التسلل من الحدود العراقية-السورية وبمستندات مزورة".

وأردفت قائلة: إنه "بعد جمع المعلومات وتكثيف التحقيق، اعترفتا بأنهما والدة وشقيقة شاكر وهيب، حيث اعترفت والدته بأنها التقته آخر مرة عام 2017 في القائم".

وكان شاكر وهيب، المعروف باسم "أبو وهيب"، يشغل منصب قائد قوات تنظيم الدولة بالأنبار، وقد ظهر في صيف عام 2013، في إصدار للتنظيم، وهو يعدم ثلاثة سوريين من سائقي الشاحنات.

وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت بغداد، في ديسمبر 2017، استعادة جميع الأراضي التي كان تنظيم "داعش" يسيطر عليها منذ 2014، وتقدَّر بثلث مساحة العراق.

وزاد نشاط تنظيم الدولة مؤخراً في المناطق الحدودية مع سوريا، بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصره من سوريا إلى الأراضي العراقية.

وازدادت أيضاً عمليات التنظيم في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، حيث نفّذ عناصر التنظيم سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

