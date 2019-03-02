انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل طفل وإصابة 3 في قصف هندي على باكستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 11:29 صباحاً - أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم السبت، مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص آخرين، في القصف الهندي على إقليم كشمير المتنازع عليه.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس"، عن عمر عزام، المتحدث في الحكومة الباكستانية، قوله: إن "القوات الهندية قصفت بالأسلحة الثقيلة قرويين على خط الهدنة في منطقة هملايا الحدودية في إقليم كشمير".

وأضاف: إن "القصف تسبَّب بمقتل صبي وجرح ثلاثة قرويين آخرين"، مشيراً إلى أن "القوات الباكستانية ردَّت فوراً على مصادر النيران بالمثل".

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت التوترات بين نيودلهي وإسلام آباد، منذ هجوم استهدف دورية في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، التي نفت علاقتها بالهجوم.

وأسفر الهجوم، في 14 فبراير الماضي، عن مقتل 44 جندياً هندياً وإصابة 20 آخرين.

والثلاثاء الماضي، شنَّت الهند غارةً جويةً على ما قالت إنه "معسكر إرهابي"، في الشطر الذي تسيطر عليه إسلام آباد من الإقليم، للمرة الأولى منذ حرب 1971.

وأمس الجمعة، سلّمت إسلام آباد إلى نيودلهي طياراً هندياً أسره الجيش الباكستاني، الأربعاء الماضي، عقب إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي اخترقتا المجال الجوي الباكستاني.

ويطالب سكان إقليم كشمير بالانفصال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين البلدين منذ نيلهما الاستقلال، حيث نشبت 3 حروب؛ في 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخصٍ من الطرفين.