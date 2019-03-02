الجعفري: دولتان تعرفان أين هو أبو بكر البغدادي

الخليج 365/ بغدادأكد مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن "الإرهاب سلاح مستمر بيد رعاته ومموليه وتتم إعادة تدويره لتوظيفه في هذه البقعة أو تلك.

وقال الجعفري في لقاء متلفز ان "الأميركيين والأتراك يعرفون أين هو زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي"، مشيراً إلى أنه "ليس هناك انسحاب أميركي بل إعلانات زئبقية أميركية لإطالة أمد استثمار الإرهاب".

وشدد على أن "اتفاقية أضنة كانت تحظى باحترام سوريا وتركيا إلى أن خرقها النظام التركي"، مؤكداً أن "اتفاقية أضنة تعطي سوريا الحق بمطاردة الإرهابيين داخل الأراضي التركية لمسافة 5 كيلومترات".



واعتبر الجعفري أن "النظام التركي خرق اتفاقية أضنة عندما فتح حدوده أمام الإرهابيين للدخول إلى سوريا"، لافتاً إلى أن "سوريا وطن السوريين وتدعو جميع أبنائها إلى العودة إليها".

وأوضح الجعفري أن "الحكومة السورية بالتنسيق مع سوريا والأمم المتحدة فتحت ممرين لإخراج الراغبين من مخيم الركبان".

