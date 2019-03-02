الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان: حققنا إنجازات مهمة في مكافحة الإرهاب

استعرضت الإمارات تجربتها الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مشيرة إلى أنها حققت إنجازات مهمة في هذا الشأن من خلال حزمة إجراءات وجهود ترمي إلى محاصرة الظاهرة.

جاء ذلك في كلمة الإمارات أمام الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والتي ألقاها محمد صالح الشامسي، سكرتير ثانٍ في بعثة الإمارات بجنيف.

وقال الشامسي إن الإمارات تضطلع بدور فاعل في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وتدرك أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الفاعل على المستوى الدولي لمكافحة الخطاب الإرهابي وتعزيز تبادل المعلومات والمشاركة بأفضل الممارسات المعمول بها بين الدول لتحسين جهود مكافحته.

وشدد الشامسي في كلمته على أهمية تطوير وتعزيز المعايير القانونية الرئيسية للتصدي للأعمال الإرهابية على المستوى الوطني وتكثيف الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة ومحاربتها ومنع انتشارها من خلال تعزيز التعاون بين الدول على المستويين الدولي والإقليمي.





ونوّه الشامسي بما حققته دولة الإمارات من إنجازات مهمة سواء عبر الانضمام إلى المعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب أو عبر سن القوانين المحلية التي تحاصر الإرهاب ومسبباته مثل "قانون مكافحة التمييز والكراهية" والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2013 لإنشاء مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف.

وأشار الشامسي إلى استضافة دولة الإمارات -خلال مايو 2017- المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني الذي صدر عنه "إعلان أبوظبي حول تجريم الإرهاب الإلكتروني" الذي يسعى إلى إيجاد تحرك دولي منسق وسريع إزاء المخاطر والتهديدات الإرهابية الإلكترونية، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية التي تنطلق من الفضاء الإلكتروني وتنعكس مخاطرها على الأفراد والمجتمعات والدول عامة.