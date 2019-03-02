"سوريا الديمقراطية": معركة الباغوز ضد داعش تنتهي خلال أسبوع

قال قيادي بقوات سوريا الديموقراطية إ المعركة في الباغوز، آخر معاقل داعش بسوريا، تنتهي خلال أقل من أسبوع.

وأضاف القيادي الكردي أن حسم معركة الباغوز لا يعني انتهاء الحرب على تنظيم داعش.

ولفت القيادي إلى أن المعركة المقبلة ستركز على مطاردة خلايا داعش السرية.

وتابع: نتعاون مع منظمات دولية لحل مشكلة عناصر داعش

وفي إشارة إلى تركيا، أضاف القيادي الكردي: سندافع عن أنفسنا ضد أي تهديدات من دول إقليمية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أكدت أنها تدرس خيارات أخرى في حال عدم تسلم الدول مواطنيها من الدواعش.