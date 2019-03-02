الإمارات تؤكد انها تضطلع بدور فاعل في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب

أكدت دولة الإمارات انها تضطلع بدور فاعل في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب و تدرك أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الفاعل على المستوى الدولي لمكافحة الخطاب الإرهابي وتعزيز تبادل المعلومات والمشاركة بأفضل الممارسات المعمول بها بين الدول لتحسين جهود المكافحة.

جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب و التي القاها السيد محمد صالح الشامسي، سكرتير ثان في بعثة الدولة بجنيف.

وتوجّه الشامسي في مستهل كلمته بالشكر للسيدة المقررة الخاصة على التحديث الذي تقدمت به أمام المجلس وذلك لما يشكله الإرهاب من تهديد حقيقي على استقرار الدول وسيادة القانون والتمتع بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية الأمر الذي يستدعي تطوير وتعزيز المعايير القانونية الرئيسية للتصدي للأعمال الإرهابية على المستوى الوطني وتكثيف الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة ومحاربتها ومنع انتشارها من خلال تعزيز التعاون بين الدول على المستويين الدولي والإقليمي.

ولفت الشامسي إلى ما حققته دولة الإمارات من إنجازات مهمة سواء عبر الانضمام إلى المعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب أو عبر سن القوانين المحلية التي تحاصر الإرهاب ومسبباته مثل "قانون مكافحة التمييز والكراهية" والقانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 2013 لإنشاء مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف.

وذكر أن دولة الإمارات تضطلع بدور فاعل في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وهي تدرك أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الفاعل على المستوى الدولي لمكافحة الخطاب الإرهابي وتعزيز تبادل المعلومات والمشاركة بأفضل الممارسات المعمول بها بين الدول لتحسين جهود المكافحة.

و أشار الشامسي إلى استضافة دولة الامارات - خلال مايو 2017 - المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الالكتروني الذي صدر عنه "إعلان أبوظبي حول تجريم الإرهاب الالكتروني" والذي يسعى إلى إيجاد تحرك دولي منسق وسريع إزاء المخاطر والتهديدات الإرهابية الالكترونية، وخاصة في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية التي تنطلق من الفضاء الالكتروني وتعكس بمخاطرها على الأفراد والمجتمعات والدول عامة.