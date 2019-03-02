شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يناقش قمة الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية مع نظيريه في كوريا الجنوبية واليابان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن) أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو أمس (الجمعة) اتصالاً هاتفياً مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا كانغ. أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو أمس (الجمعة) اتصالاً هاتفياً مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا كانغ. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين ناقشا قمة الولايات المتحدة و جمهورية كوريا الشمالية في هانوي. وبحسب البيان اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق من كثب بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي. كما أجرى بومبيو اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو لمناقشة محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال لقائهما في قمة الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا الشمالية في هانوي. وذكر بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أن وزيري الخارجية الأمريكي والياباني أكدا التزامهما بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. وبحسب البيان، قال وزير الخارجية الياباني كونو إنهما يتطلعان إلى اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الأمريكية اليابانية (2+2) في وقت لاحق من هذا العام لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين.



كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يناقش قمة الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية مع نظيريه في كوريا الجنوبية واليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.