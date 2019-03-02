شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو إلى مواصلة دعم الخدمات المنقذة للحياة في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نيويورك)

أطلقت الأمم المتحدة استعراض الحاجات الإنسانية في سورية لعام 2019 في ظل استمرار احتياج 11.7 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة بما في ذلك الغذاء و الرعاية الصحية والمأوى.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد الفتيات والفتيان السوريين غير الملتحقين بالمدارس يزيد على المليونين. وقال إن الناس استنفدوا مواردهم، فيما يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.

وبين المكتب أن النزوح ما زال سمة مميزة للأزمة السورية، إذ يقدر عدد المشردين داخلياً بـ6.2 مليون شخص، وعدد اللاجئين بأكثر من 5.6 مليون.

وقد تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها من الوصول إلى نحو 5.5 مليون شخص شهرياً، خلال العام الماضي، بالمساعدات الإنسانية.

وتناشد الجهات العاملة في المجال الإنساني، المانحين مواصلة دعمهم للخدمات المنقذة للحياة والحماية وسبل كسب الرزق لأكثر من 11 مليون شخص.