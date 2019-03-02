ترمب يثير عاصفة غضب بدفاعه عن كيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انتقد نواب أمريكيون الرئيس دونالد ترمب لدفاعه عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون فيما يتعلق بوفاة الطالب الجامعي الأمريكي أوتو ورمبر، والذي توفي بعد وقت قصير من إطلاق بيونج يانج سراحه.

وتم احتجاز ورمبر لمدة 17 شهرا على خلفية اتهام بسرقة ملصقات دعائية من فندق خلال جولة ضمن مجموعة سياحية، وتوفي نتيجة تلف في الدماغ بعد وقت قصير من عودته وهو في غيبوبة إلى الولايات المتحدة عام 2017.

وقال ترمب في هانوي بعد محادثات مع زعيم كوريا الشمالية إنه يصدق ما قاله كيم من أنه لا يعلم شيئا عن محنة ورمبر، وأضاف «أخبرني كيم أنه لا يعلم شيئا عن هذا الشأن.. وأصدق ما قال».

وقال جون كاسيتش، الحاكم السابق لولاية أوهايو موطن ورمبر، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية إنه «أمر سخيف» أن يصدق ترمب كيم، وأضاف كاسيتش الذي ينتمي للحزب الجمهوري وترشح مرتين للرئاسة الأمريكية «إنه أمر لا يمكن تبريره». وقال السناتور الجمهوري السابق ريك سانتروم لـ «سي إن إن» «إن ما فعله أمر شنيع، إنه يقدم غطاء للزعيم الذي يعلم تمام العلم ما جرى لأوتو ورمبر».