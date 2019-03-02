البشير يتنازل عن سلطاته في الحزب لنائبه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فوض الرئيس السوداني عمر البشير سلطاته واختصاصه كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، لنائبه الجديد أحمد محمد هارون، حاكم ولاية شمال كردفان السابق، ليعمل على تسيير مهام الحزب.

وقال نائب رئيس الحزب أحمد هارون في تصريحات محلية عقب اجتماع المكتب القيادي أمس «إن اجتماع المكتب القيادي رأى أن تفويض سلطات الرئيس لنائبه تأتي لتسيير أعباء العمل الحزبي والتنظيمي، ليستطيع التفرغ لمهامه الوطنية التي عبر عنها في خطاب الجمعة الماضي».

وأشار هارون إلى استعداد حزبه لترتيب وملاءمة أوضاعه الداخلية للمشاركة كحزب سياسي ضمن القوى الأخرى في المبادرة الوطنية التي طرحها الرئيس البشير للحوار وبشكل إيجابي.