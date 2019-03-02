إفراج باكستان عن الطيار الهندي ينزع فتيل الحرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسلام أباد

ذكر تقرير إخباري أن نقل الطيار الهندي المحتجز لدى باكستان إلى معبر واجا الحدودي بين مدينتي لاهور شرق باكستان وامريتسار شمال غرب الهند، أسهم في نزع فتيل التوتر وأوقف حالة الاشتعال المتصاعدة بين البلدين.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الإخبارية الباكستانية أنه جرى نقل الطيار أبهيناندان فارثامان إلى لاهور وسط إجراءات أمنية مشددة، تمهيدا لتسليمه لمسؤولين هنود عند المعبر الحدودي.

وكان رئيس وزراء باكستان عمران خان أعلن أنه سيجري الإفراج عن الطيار كـ «بادرة سلام» بهدف تخفيف حدة التوترات بين بلاده والهند.

وتصاعدت التوترات بين باكستان والهند عقب شن الأخيرة هجوما على معسكر لمسلحين في الشطر الباكستاني من كشمير، ردا على هجوم انتحاري ضد قوات هندية في الشطر الهندي من كشمير في الشهر الماضي.

وأعلنت باكستان عن إسقاط طائرة فارثامان لدى دخولها المجال الجوي لكشمير الخاضعة لسيطرة إسلام أباد، في حين قالت الهند «إن دفاعاتها الجوية تصدت لطائرة حربية باكستانية اخترقت المجال الجوي للشطر الهندي من كشمير، وسقطت في الشطر الباكستاني من الإقليم».