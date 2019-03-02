بولسونارو يزور في آذار كلاً من الولايات المتحدة وتشيلي وإسرائيل

اسماء السيد - برازيليا: يُجري الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في آذار/مارس أولى رحلاته الرسمية منذ توليه السلطة، والتي ستشمل كلاً من الولايات المتحدة وتشيلي وإسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء البرازيلية عن وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو الجمعة قوله إن بولسونارو اليميني المتطرف الذي تولى منصبه في الأول من كانون الثاني/يناير سيزور الولايات المتحدة من 18 إلى 22 آذار/مارس، وتشيلي في الثالث والعشرين منه، على أن يزور إسرائيل أواخر الشهر نفسه.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت الخميس أن بولسونارو سيزور إسرائيل من 31 آذار/مارس إلى 4 نيسان/أبريل، قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في 9 نيسان/أبريل.
في كانون الثاني/يناير، سافر الرئيس البرازيلي إلى سويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لكن الأمر لم يكن يتعلق بزيارة رسمية.
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