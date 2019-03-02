مقصد سياحي عالمي.. تفاصيل تطوير حدائق المنتزه بالإسكندرية

صدى البلد - أحمد عبد العزيز

آمال عريضة يعقدها السكندريون على مشروع تطوير منطقة المنتزه السياحية، والذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتضمن مخططا شاملا لتطويرها، يهدف إلى تعظيم الاستفادة منها كمقصد سياحي عالمي.

وتمتد منطقة المنتزه على مساحة 370 فدانا، حيث تطل على خليج عرف باسم خليج المنتزه، وكانت ملكا للأسرة العلوية المالكة السابقة في مصر وتوجد بها 5 شواطئ للسباحة بينها شاطئان خاصان، إضافة إلى قصر المنتزه الملكي الرئيسي المبني على الطراز الفرنسي الإيطالي، وأيضا قصر السلاملك الذي تحول إلى فندق...