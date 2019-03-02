سلاح التدمير والردع.. تفاصيل منظومة إس 500 الروسية

صدى البلد - عرفة البنداري
كشف رئيس أكاديمية الدفاع الجوي والفضائي الروسية، الجنرال فيكتور بونداريف، قائد القوات الجوية الروسية، عن تفاصيل منظومة صواريخ إس 500 المتطورة.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بونداريف قوله إنه لا يوجد دولة في العالم يمكنها الضغط على دولة تمتك منظومة إس 500، وأشارت إلى أن "إس-500" سلاح مختلف عن "إس-400"، ذلك أن صواريخ "إس-500" مزودة بالذكاء الاصطناعي الذي يتيح لها اختيار أمثل ارتفاع وسرعة ومسار للوصول إلى هدف محدد.
ولفتت إلى أن منظومة "إس-500" يمكنها إصابة أهداف على بعد 600 كيلومتر، أي أنها...
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