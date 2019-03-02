سابقة لم تحدث من قبل منذ انطلاق الاحتجاجات في الجزائر

اليوم الجديد

للمرة الأولى، منذ انطلاق الاحتجاجات في الجزائر، عرض التلفزيون الوطني الجزائري، مشاهد لتظاهرات في العاصمة الجزائرية، لكن دون الإشارة إلى أن المحتجين يطالبون برفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وأوضح التلفزيون أن المتظاهرين الذين نزلوا بكثافة للشارع في العاصمة وباقي مدن البلاد، طالبوا بـ"تغيير سلمي".

وبشأن المواجهات التي وقعت بين مجموعات من الشبان والشرطة في نهاية تظاهرة العاصمة، تحدث التلفزيون عن تجاوزات اضطرت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع.

وكان صحافيو وسائل الإعلام...