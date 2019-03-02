شعبة المعلومات أوقفت الرأس المدبر لعصابة نفذت عمليات سرقة عدة في البقاع وعاليه

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار المتابعة الّتي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، للحدّ من عمليات السرقة بواسطة الكسر والخلع الّتي تحصل على جميع الأراضي اللبنانية وتطال المنازل والمحال التجارية، باشرت هذه الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية للعمل على تحديد هوية أفراد العصابات الّتي تنفذّ هذه السرقات وتوقيفهم بالتنسيق مع القضاء المختص".

وبيّنت في بلاغ، أنّ "بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفّة الّتي أجرتها، تمكّنت من تحديد هوية الرأس المدبّر لإحدى عصابات السرقة، ويُدعى: "م. ص." وهو لبناني من مواليد عام 1991، ومطلوب للقضاء بموجب 11 مذكرة عدلية بجرائم سرقة، تعاطي مخدرات، تبييض أموال وترويج عملة مزيفة".

وأوضحت المديرية أنّ "بتاريخ 25/2/2019، وبعد عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة الّتي أجرتها شعبة المعلومات، تمكّنت القوّة الخاصّة التابعة لها من توقيفه في محلة أبلح وبرفقته زوجته المدعوة: "م. م." وهو لبنانية من مواليد العام 1997"، لافتةً إلى أنّه "تبيّن أنّها مطلوبة للقضاء بجرمي سرقة وتعاطي مخدرات، كما ضبط بحوزة "م. ص." عملة مزيفة من فئة 50 دولار وكمية من المخدرات من أنواع: هيرويين، كوكايين باز وكبتاغون".

كما ذكرت أنّ "بالتحقيق معهما، اعترف الأوّل أنّه خلال العام الحالي، نفذّ بالاشتراك مع آخرين العديد من عمليات السرقة بواسطة الكسر والخلع، طالت محال تجارية عدّة في مناطق مختلفة من البقاع وعاليه، كما اعترف هو وزوجته بتعاطي المخدرات". وأشارت إلى أنّه أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين".