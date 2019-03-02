رئيس التفتيش المركزي: مكافحة الفساد لا تحدث إلا بالاصلاح الاداري

لفت رئيس التفتيش المركزي جورج عطية إلى أن "هناك قرارا لعدم تغطية أي فاسد أو مرتشي وغيرهم من الناس وهذا الموضوع يعتبر أرضية جيدة لاعادة بناء الدولة وكمسؤولين عن الاصلاح والملاحقة الرقابية يفترض ان يكون أداءنا تحت هذا السقف"، مشيراً إل أنه " يجب أن نرفع العمل الرقابي من يد السياسة".

وفي حديث تلفزيوني، أشار عطية إلى أن "البلاد المتحضرة هي التي شعبها مستعد للمساءلة"، لافتاً إلى ان "الاجهزة الرقابية بحاجة لتحفيز وتفعيل لعملها وتفعيل عمل السلطات القضائية حيث تعود اليها السيف الحاسم للحق بالاضافة إلى الاستقلالة"، مضيفاً: "على المسوؤلين الاداريين والوزراء المعنيين بأخذ الاعمل بجدية بوزاراتهم".

ودعا إلى "الاستفادة من جو المطالبات بمكافحة الهدر والفساد لأن مكافحة الفساد لا تحدث إلا بالاصلاح الاداري"، مشيراً إلى "أننا أمام مأزق في الاجهزة الرقابية".