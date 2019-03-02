لفت النائب جميل السيد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "اننا سنقدم يوم الإثنين إقتراح قانون معجل للمجلس النيابي، يقضي برفع السرية المصرفية تلقائياً وفوراً عن أي شخص بالدولة يتولى مسؤولية عامة من رئيس إلى وزير ونائب ومدير وقاضي وضابط وحاجب ويشمل رفع السريةزوجته واولاده وأحفاده وإصهرته، وفي حال رفضه رفع السرية عنه لا يحق له البقاء بالدولة".

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: سنقدم إقتراح قانون يقضي برفع السرية المصرفية عن أي شخص بالدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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