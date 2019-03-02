منفذية القومي بالكورة هنأت بوقف الكسارات التي تستثمرها شركتا السبع وهولسيم

توجهت منفذية الكورة في الحزب السوري القومي الإجتماعي بالتهنئة من جميع السوريين القوميين بمناسبة الأول من أذار. كما هنأتهم على النجاح البيئي بما يخص القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية ريا الحسن، بالتنسيق مع وزير البيئة وقد أوعزت للقوى الأمنية وقف المقالع والكسارات التي تستثمرها شركتا السبع وهولسيم للإسمنت خلافا للقانون.

ولفتت إلى ان "ذلك جاء نتيجة النضال البيئي الذي قادته منفذية الكورة مع كل الناشطين البيئيين والأهالي وكانت بدايته المؤتمر البيئي الأول في الكورة منذ ثلاث سنوات"، كما نوهت بموقف نائب الحزب سليم سعاده بموقفه الكبير الداعم للبيئة في الكورة".