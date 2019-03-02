مصادر الجمهورية: دوكان كوّن انطباعا سلبيا عن توجه لبنان حيال "سيدر"

أكّد مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقرّرات "مؤتمر سيدر" بيار دوكان متمكّن جدًّا من الملف الذّي يتولّى متابعته، خلافًا لحالنا المتخبّطة، فنتائج الاتصالات كما وردتني جعلتني أشعر التشاؤم وعدم الاطمئنان".

وكشفت أنّ "خلاصة المحادثات مع دوكان أظهرت أنّه كان مستاء وكَوّن انطباعًا سلبيًّا عن توجّه لبنان حيال "سيدر"، إلى حدّ أنّه نُسبت إليه إشارته إلى أنّ "اللبنانيين غير جديّين".