أفادت غرفة التحكم المروري بأن جريحين سقطوا نتيجة انزلاق سيارة وانقلابها آخر اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق مقابل ملعب الانصار وحركة المرور طبيعية في المحلة.

كانت هذه تفاصيل خبر جريحان نتيجة انزلاق سيارة وانقلابها آخر اوتوستراد المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.