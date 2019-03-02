محتجو "السترات الصفراء" يتظاهرون للسبت السادس عشر بجميع أنحاء فرنسا

يتظاهر محتجو "السترات الصفراء" في جميع أنحاء فرنسا اليوم للسبت السادس عشر. وستجرى التظاهرات التي أصبحت تقليدية كل سبت، في جميع أنحاء فرنسا، ففي باريس ستجري تظاهرة بين قوس النصر وساحة دانفير روشرو، كما ستجرى تظاهرات أيضا في مرسيليا ونيس ومونبيلييه وأليس وستراسبورغ ونانت وبوردو وتولوز.

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