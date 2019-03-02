جهاز الأمن السوداني نفى أنباء عن لقاء رئيس الجهاز برئيس الموساد الإسرائيلي

نفى جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني "أنباء متداولة عن لقاء المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات برئيس الموساد الإسرائيلي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي انعقد الشهر الماضي"، مشيراً إلى أنه "بثت قناة الجزيرة الإخبارية بتاريخ 2019/3/1 م خبرا عن لقاء للسيد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني برئيس الموساد الإسرائيلي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي انعقد الشهر الماضي".

واكد أن "الخبر عار من الصحة، ويفتقد للمهنية والموضوعية ولا يخدم القيم الصحفية التي تدعيها القناة وتدعي التزامها بها"، مشيراً إلى أنه "كان بإمكان القناة أن تتحرى وأن تستوثق قبل أن تبث وهي تعلم ويعلم غيرها الموقف الراسخ للسودان حكومة وشعبا من الكيان الصهيوني المغتصب والتزام السودان المبدئي بموقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الأولى للأمة العربية والإسلامية".