إخماد حريق أعلى مبنى تجاري في لندن دون وقوع اصابات

أعلنت إدارة مكافحة الحرائق في لندن، أن نحو 60 من رجال الإطفاء كافحوا حريقا نشب فوق مبنى تجاري في منطقة كناري وارف، وأضافت أن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء الحريق دون وقوع أي إصابات.

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