سلطات الهند رفعت الاستثمارات لـ500 مليون دولار بميناء جابهار الإيراني

أعلن ممثّل شركة "جوينت ايراني"، شريك شركة "IPGL" الهندية المشغّلة لميناء جابهار الواقع جنوب شرقي إيران والمطل على بحر عمان، علي رضا جهان، أنّ "الشركة سترفع حجم الاستثمارات الفعلية من 85 إلى 500 مليون دولار مستقبلًا، بهدف توريد أجهزة تختص بشحن وتفريع السفن في الميناء، في غضون 10 سنوات".
وبيّن أنّ "مسؤولية الشركة الإيرانية في تشغيل الميناء تتمثّل بتنفيذ عمليات الشحن والتفريغ وصيانة وتسليم السلع المتدفقة على "جابهار".
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