كوربين: على بريطانيا إدانة جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين

دعا زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين سلطات بريطانيا إلى "إدانة عمليات القتل التي تقوم بها إسرائيل، وطالب بتجميد بيع الأسلحة لها، مشيراً إلى ان "الأمم المتحدة أصدرت بيانا، أكدت فيه أن قتل إسرائيل للمتظاهرين في غزة - بمن فيهم الأطفال والمسعفون والصحفيون - قد يشكل "جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
ولفت إلى أنه "يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدين بشكل لا لبس فيه عمليات القتل، وأن تجمد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل".
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