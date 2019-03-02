سانا: الجيش السوري رد على اعتداءات مسلحين بريف حماة ودمر عددا من أوكارهم

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "وحدات من الجيش السوري ردّت بضربات مدفعية على اعتداءات مسلحي "جبهة النصرة"، ما أدّى إلى تدمير عدد من أوكارهم في قرية الحويز في ريف حماة الشمالي".

وأكّدت أنّ "وحدات الجيش قضت على مسلّحين ممّا يُسمّى "كتائب العزة" في بلدة لطمين بريف حماة الشمالي، ردًّا على اعتدائهم بالرصاص على النقاط العسكرية في بلدة طيبة الإمام".