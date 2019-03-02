الاتحاد الأوروبي يمنع بولندا من تشييد قناة عبر ساحل بحر البلطيق

أفادت وكالة "رويترز"، بأن الاتحاد الأوروبي حظر على سلطات بولندا، تشييد قناة عبر ساحل بحر البلطيق، إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الأوروبية.
ونقلت الوكالة عن مصدر أوروبي مطلع، أن سلطات بولندا أعلنت في نهاية العام الماضي، عن مناقصة لتشييد قناة عبر برزخ البلطيق - شريط ضيق من الأرض، يفصل بين خليج كالينينغراد وخليج غدانسك، بطول 65 كلم، بما في ذلك 35 كلم ضمن أراضي روسيا.
ونقلت "رويترز"، عن السلطات البولندية قولها، إن اللجنة الأوروبية اعترفت بجدوى بناء القناة، لكنها أصرت على ضرورة، استمرار مناقشة القضايا الفنية.
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