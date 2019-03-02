أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلًا عن كبير المصمّمين في المعهد المركزي لتصميم الأجهزة الدقيقة، إيغور أليكسيف، بأنّه "يتمّ تصميم أنواع جديدة من ذخائر الأسلحة الخفيفة للجيش الروسي".
وأوضح أليكسييف أنّ "مصمّمي المعهد ابتكروا ذخائر حارقة جديدة بعيار 12.7 ملم بمقدورها إشعال المحروقات الثقيلة"، مبيّنًا أنّ "المعهد انتهى كذلك من العمل على تصميم نوعين آخرين من الذخائر: حارقة، وخارقة حارقة بعيار 5.45 ملم".
ولفت إلى أنّ "معهده تلقّى من وزارة الدفاع الروسية طلبًا بتصميم طلقات أكثر دقة، قادرة على خرق الدروع الخفيفة لتدخل في قوام طقم البزة العسكرية الواعدة للجندي الروسي من طراز "راتنيك".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الروسي سيتزود بأنواع جديدة من الذخائر الحارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.