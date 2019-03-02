السفير الهندي بأنقرة: لسنا في حرب مع باكستان ولكن نكافح الإرهاب

لفت السفير الهندي لدى أنقرة، سانجاي بهاتا تشاريا إلى أن "الهند ليست في حالة حرب مع باكستان، ولكنها تحارب فقط الإرهاب"، مشيراً إلى ان "الهند تدعو تركيا إلى لعب دورها في مطالبة إسلام أباد بوقف الإرهاب عبر الحدود".

وأشار إلى "اننا نرحب بمبادرة رئيس وزراء باكستان عمران خان الخاصة بإطلاق سراح الطيار الهندي، هذا ما هو متوقع مع المقاتلين الحربيين، وما تضمنه معاهدة جنيف"، لافتاً إلى أنه "يسرنا أن تفي باكستان بالتزاماتها الدولية".