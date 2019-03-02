صور| دفاع المتهم بقتل زوجته وأطفاله في كفر الشيخ يطلب جلسة سرية والمحكمة ترفض

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أكد حمدي الشربيني، محامي المتهم "أحمد ز.ع"، الطبيب المتهم بقتل زوجته وأطفاله، اليوم السبت، أنه طلب من هيئة المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم على موكله، بعقد جلسة سرية لسماع أقواله إلا أن المحكمة رفضت طلبه.

وقال محامي المتهم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن طلب عقد الجلسة السرية جاء وفق رغبة المتهم، لأن المحكمة عرضت في جلسة المرافعة الماضية أن تكون الجلسة سرية، وطلب من المتهم ذلك إلى أن الدفاع طلب استسماح المحكمة في سماع المتهم ولو لأخر مرة في جلسة اليوم.

وكشف حمدي الرشيدي، محامي المتهم، عن رفض موكله إجراء "نقض"، ولكن بالتشاور معه أقنعه ذلك.

يذكر محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، تستأنف محاكمة الطبيب المتهم، بعدما أحالت أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي، بشأن عقوبة إعدامه، في جلسة اليوم الثاني من دور المحكمة في شهر فبراير، الموافق الأحد 3 فبراير الماضي، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور المحكم مارس الجاري الموافق السبت 2 مارس للنطق بالحكم.

وتنظر الدائرة الأولى في محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، القضية رقم 502 لسنة 2019، جنايات قسم أول شرطة كفرالشيخ، والمقيدة برقم 25 لسنة 2019، كلي كفرالشيخ، للنطق بالحكم.