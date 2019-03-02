إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة في مشاجرة بسبب الميراث بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، في مشاجرة بين أسرتين من عائلة واحدة، بسبب خلافات الميراث، في قرية الطيرية، مركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة.

تبين حدوث المشاجرة بين "طرف أول"، "ع. ع. ال" 50 سنة – موظف، و نجليه "محمد" 23 سنة – عامل مصابًا بجروح وسحجات بالوجه والرأس، و"جمال" 20 سنة -مصابًا بجرح طعني شبه نافذ في الصدر، و"طرف ثاني"، "إيمان .م .ع" 49 سنة - ربة منزل، مصابة بجرح في اليد اليمنى، ونجليها "محمد.ع.ا " 15 سنة - طالب مصابًا بجروح في البطن والذراع الأيسر، و"عبد الله" 23 سنة - عامل مصابًا بجروح في الرأس والذراع الأيسر، وجميعهم من عائلة واحدة ومقيمون بذات الناحية، لخلافات بسبب الميراث.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن مشاجرة نشبت بين الطرفين، بسبب الميراث، ما دفعهما للتعدي على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المُشار إليها.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام، وتحويل المصاب الثالث من الطرف الأول لمستشفى إيتاي البارود العام، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.