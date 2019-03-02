الذهب يهبط عالميًا ويسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو 2017

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

هبطت أسعار الذهب أكثر من 1% أمس الجمعة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير مسجلة أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من عام ونصف، مع صعود الدولار والأسهم العالمية وهو ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1293.75 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن نزل عن المستوى النفسي المهم 1300 دولار للمرة الأولى منذ الثامن والعشرين من يناير.

وأنهى المعدن الأصفر تعاملات الأسبوع على خسارة بحوالي 2.6% هي الأكبر منذ مايو 2017، وفقًا لرويترز.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية 1.3% ليبلغ عند التسوية 1299.20 دولار للأوقية.

وعززت بيانات أفضل من المتوقع بشأن الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة عوائد سندات الخزانة الأمريكية وهو ما يجعل الذهب، الذي لا يدر عائدا، أقل جاذبية.

وقال تقرير نشرته وزارة التجارة الأمريكية إن أداء أفضل من التوقعات في الربع الأخير دفع الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع 2.9% لعام 2018، مقتربا من النمو السنوي المستهدف البالغ 3%.

وساعدت تلك البيانات أيضا في صعود الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع أمام الين الياباني في وقت سابق من الجلسة.

وقال محللون إن صعود الأسهم العالمية أيضا كان له تأثير سلبي على الذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1545.52 دولار للأوقية مسجلا رابع أسبوع على التوالي من المكاسب. وسجل المعدن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1565.09 دولار هذا الأسبوع.

وتراجع البلاتين 1.4% إلى 857.75 دولار للأوقية، لكنه يسجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.

وهبطت الفضة 2.6% إلى 15.20 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ الثاني والعشرين من يناير عند 15.14 دولار.

وينهي المعدن الأسبوع على خسارة قدرها 4.5% ، هي الأكبر منذ الاسبوع المنتهي في الثاني من فبراير 2018.