الموت يغيب عالم الفيزياء الروسي الشهير جوريس ألفيوروف

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انتقل إلى العالم الآخر، العالم الروسي المعروف الأكاديمي جوريس ألفيوروف عن عمر ناهز 89 عاما. الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء وأشهر العلماء في مجال الليزر.

بذل العالم الروسي الحاصل على جائزة نوبل في مجال الفيزياء جوريس ألفيوروف جهودا كبيرة في تطوير تكنولوجيا النانو منذ أكثر من 60 عاما. ولكن اختراعاته تستخدم خارج روسيا أكثر من داخلها.

وأشهر المساهمة التي قدمها في ستينيات القرن الماضي هو تطوير ما يعرف باسم أشباه الموصلات. وكان استخدام اشباه الموصلات التي تعمل بأشعة الليزر، معروفا قبل اكتشاف العالم الروسي، لكنه وجد طريقة لجعلها تعمل بسرعة ولفترة أطول .

وساهمت دراسات ألفيوروف بشكل كبير في تطوير وسائل الاتصالات البصرية، إذ اعتبرت ثورة في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية مما سمح بإجراء ألوف المكالمات الهاتفية في ثانية واحدة من خلال إرسال نبضات خفيفة إلى أسفل الخطوط.

كما تستخدم نتائج اختراعات ألفيوروف على نطاق واسع في إنتاج البطاريات الشمسية.

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جوريس الفيوروف

ولد عام 1930 في مدينة فيتيبسك (بيلوروسيا الان).

في عام 1952 خرج من معهد لينينغراد للهندسة الكهربائية.

من 1953 يعمل في معهد "يوفي" للهندسة الفيزيائية.

دافع عن أطروخة الدكتوراه في شبه الموصلات.

1987-2003 – مدير معهد "يوفي" للهندسة الفيزيائية.

حاز على جائزة نوبل في العلوم لعام 2000 وذلك لقاء وضع نظرية شبه الموصلات.

في الوقت الحالي يشغل جوريس الفيوروف منصب نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية.

قام ببحوث عديدة ووضع اكثر من 500 من المؤلفات العلمية.