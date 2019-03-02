كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الهندي يدعو إلى وحدة الأمة وسط التوترات مع باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأثارت التوترات بين باكستان والهند، مخاوف من نشوب حرب شاملة، عندما أسقطت باكستان طائرة هندية تقوم بمهمة فوق منطقة كشمير المتنازع عليها. وتم أسر طيار الطائرة من قبل باكستان، ولكن تم إطلاق سراحه بعد يومين من الحادث كبادرة حسن نية من إسلام أباد.

دعا رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، أحزاب المعارضة إلى "عدم إضعاف الهند" من أجل السياسة، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وفي حديثه في اجتماع في بلدة كانياكوماري الساحلية الهندية، يوم أمس الجمعة، اتهم رئيس الوزراء، المعارضة بتحويل "كراهية مودي" إلى "كره الهند"، وقال إن مشاعر المعارضة تدعم القضية الباكستانية.

وحسب "مودي"، تكمن قوة الهند في الدعم الثابت للقوات المسلحة الهندية، مشيرًا إلى استجابة الجيش السريعة لهجوم العام 2016 في مدينة أوري، والهجوم الأخير في بولواما من قبل المسلحين - "إعادة الأضرار التي أحدثها الإرهابيون بعناية" - كمثال على القوة الهندية، وأن إلقاء الشكوك حول القوات المسلحة الهندية يُضعف الأمة بأكملها، وبالتالي يجب أن يكون غير مقبول، حتى بالنسبة للمعارضة.

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وأضاف: "للأسف، بدأ عدد قليل من الأحزاب السياسية، مسترشدة بكراهية مودي، بدأوا في كراهية الهند. ولا عجب، في حين أن الأمة بأكملها تدعم قواتنا المسلحة، فإنهم يشكون في القوات المسلحة".

واتهم رئيس الوزراء، المعارضة "بمساعدة باكستان" من خلال التشكيك في الجيش، بسبب التوتر الذي اشتد مؤخرًا بين البلدين بسبب إسقاط الطائرة المقاتلة الهندية.

وقال: "هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين تساعد تصريحاتهم باكستان وتؤذي الهند. هم نفس الأشخاص الذين يتم اقتباس أقوالهم بسعادة في برلمان باكستان وفي إذاعة باكستان".

وأضاف "مودي": "قد يذهب مودي. الهند ستبقى. لا تضعف أمتنا لتعزيز سياستكم. نحن هنود أولا. يمكن أن تؤجلوا سياستكم."

كما تطرق إلى قضية الفساد، مشيدًا بالموقف الصارم للإدارة الحالية من الفساد والتقدم الاقتصادي الذي تحقق في جميع أنحاء البلاد في ظل حكمه.