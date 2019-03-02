كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الجوية الهندية: فيديو الطيار مسجل تحت الإكراه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير لصحيفة "التايمز" الهندة، أن القوات الجوية الهندية، زعمت أن فيديو تم تحريره بشكل مكثف لقائد سلاح الجو أبهيناندان فارت هامان، قد تم تسجيله حيث كان ضابطها في الأسر وتحت الإكراه.

وقالت القوات الجوية، إنها ستتحدث مع الطيار شخصيًا وتوضح الموقف، حسبما ذكرت الصحيفة.

في الفيديو، أشاد الطيار الهندي بمهنية الجيش الباكستاني، قائلاً، إنه أنقذه من الحشود وعامله بشكل جيد. كما أعرب عن "أسفه لدور الإعلام الهندي في خلق هستيريا حرب."

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وقد تم تسجيل الفيديو، قبل دقائق من إطلاق سراح الطيار الهندي من الأسر الباكستاني، ويضم عددًا كبيرًا من الاقتطاعات، حسب بعض التكهنات، بتكييف تصريح "فارت هامان" مع أجندة باكستان.

وقد ذُكر أن هذا الفيديو، الذي يُدعى أنه تم تصويره في موقع تابع لوكالة الاستخبارات الباكستانية في لاهور، كان سببًا لتأخير عملية التسليم.

وقد تم القبض على "فارت هامان"، عندما بعد تحطم طائرته من قبل القوات الباكستانية، خلال آخر اشتباك بين البلدين حول منطقة كشمير المتنازع عليها.