إيسكو ضمن حسابات سولاري لمباراة الكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مدرب ريال مدريد الإسباني، سانتياغو سولاري، عن قائمة فريقه لمباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام غريمه التقليدي، برشلونة، والمقررة في وقت لاحق من مساء اليوم، السبت، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة إيسكو الذي غاب مباراة الأربعاء الماضي ضد برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى تواجد سيرجيو راموس، الذي كان هناك احتمالية لاستبعاده من اللقاء للإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد للكلاسيكو كالتالي: نافاس، كورتوا، لوكا، كارفاخال، فاييخو، راموس، فاران، مارسيلو، ريجيلون، كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس، ماريانو، بنزيما، بيل، فاسكيز وفينيسيوس.

يذكر أن ريال مدريد، يدخل اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 48 نقطة، بينما يحتل برشلونة الصدارة بـ57 نقطة.

وكان ريال مدريد قد خسر مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم الأربعاء الماضي بالنتيجة 0-3، ليودّع المنافسة على كأس ملك إسبانيا.