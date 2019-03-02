برشلونة يخطط لإبرام صفقة من البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بإبرام صفقة لتدعيم صفوفه من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "صن" البريطانية"، فإن برشلونة يخطط للتعاقد مع الإسباني ناتشو مونريال، الظهير الأيسر لآرسنال، خاصة أن عقده ينتهي مع الجانرز في الصيف المقبل.
ويسعى برشلونة للتعاقد مع ظهير أيسر في الميركاتو المقبل، كي يكون بديلًا لجوردي ألبا، والذي يعد اللاعب الوحيد في هذا المركز بصفوف البارسا.
ورغم أن مونريال من أهم اللاعبين في صفوف آرسنال، إلا أن النادي الإنجليزي لم يقدم له عقدًا جديدًا حتى الآن، بسبب رغبة الجانرز في تخفيض قيمة الرواتب.
ويعاني إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، كلما غاب ألبا عن المباريات، إذ يضطر إلى تغيير مركز نيلسون سيميدو أو سيرجي روبرتو أو توماس فيرمايلين.
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