أميركا تخطر بتأجيل عقوبات جمركية على الصين لتقدّم المباحثات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي عن إرساله إخطارًا بتأجيل زيادة مقررة في الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وصرّحت متحدثة باسم مكتب الممثل التجاري أنه من المقرر أن ينشر الإخطار في السجل الاتحادي يوم الثلاثاء القادم. وأضافت أن الإخطار ينص على أنه "لم يعد من الملائم" زيادة الرسوم الجمركية نظرًا إلى تقدم في المفاوضات منذ كانون الأول/ ديسمبر 2018.

وكان من المقرر زيادة الرسوم الجمركية من 10 في المئة إلى 25 في المئة، على أن تسري في بداية في أول كانون الثاني/ يناير من هذا العام، لكن بعد محادثات إيجابية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قررت إدارة ترامب تمديد تلك المهلة 90 يوما.

وأشار الإخطار إلى تقدم في المحادثات مع المفاوضين الصينيين، إسنادًا لما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد إنه سيؤجل مجددا الزيادة في الرسوم الجمركية.

وأضاف الإخطار أن معدل الرسوم الإضافية الذي بدأ سريانه في أيلول/ سبتمبر 2018 سيبقى عند 10 في المئة حتى إشعار آخر.